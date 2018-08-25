Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не ожидала, что президент России Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не ожидала, что президент России Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. Об этом она рассказала в субботу в эфире австрийской телерадиокомпании ORF.Кнайсль рассказала журналистам, что решение пригласить российского президента на свадьбу было абсолютно спонтанным. Причем невеста даже не рассчитывала на то, что это приглашение будет принято. "Однако 19 июля я узнала, что Путин принял мое приглашение", — вспоминает Кнайсль.По ее словам, присутствие на торжестве политического лидера мирового масштаба никак не повлияло на домашний характер праздника. "Это был прекрасный праздник", — считает глава внешнеполитического ведомства Австрии. Несмотря на то, что Кнайсль и Путина не связывает длительная дружба, руководитель австрийского МИДа считает, что именно личные контакты с теми, от кого зависит принятие глобальных решений, помогают "заложить основу для доверия" между странами.Российский президент посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа. Путин подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Особенным подарком стало выступление Кубанского казачего хора. В честь молодоженов хор исполнил "Многая благая лета" и народную австрийскую песню. По словам директора хора, артистам подпевал весь зал.