Экс-генсека ООН Кофи Аннана, скончавшегося на 81-м году жизни, похоронят в Гане 13 сентября. Как уточнил президент страны Нана Акуфо-Аддо, последним пристанищем политика станет новое военное кладбище в Аккре.

Экс-генсека ООН Кофи Аннана, скончавшегося на 81-м году жизни 18 августа, похоронят в Гане 13 сентября. Как уточнил президент страны Нана Акуфо-Аддо, последним пристанищем политика станет новое военное кладбище в Аккре.Кофи Аннан умер из-за болезни, напоминает ТАСС. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и другие мировые лидеры выразили свои соболезнования в связи с кончиной "человека, цементировавшего ООН".Кофи Аннан возглавлял Организацию Объединенных Наций с 1997 по 2006-й. За свою деятельность на посту генсека он получил Нобелевскую премию мира.