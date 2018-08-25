Команда российских актеров примет участие в благотворительном футбольном матче в пользу Фонда Хабенского.

Команда российских актеров примет участие в благотворительном футбольном матче в пользу Фонда Хабенского на Patriki Film Festival.Матч пройдет в воскресенье, 26 августа, в рамках кинофестиваля на Патриарших прудах Patriki Film Festival. Российские театральные и киноактеры соберутся в полноценную команду, состоящую из Анатолия Белого, Александра Семчева, Никиты Кукушкина, Ильи Глинникова, Сергея Друзьяка и других. Вырученные средства перечислят на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга.Patriki Film Festival проходит на Патриарших прудах с 24 по 26 августа 2018 года. Гостей ждут встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы, лекции, детская программа и показы фильмов. В их числе шедевры немого кино под живой аккомпанемент. В преддверии начала нового учебного года состоятся дневные сеансы для школьников. События кинофестиваля охватят весь район Патриарших прудов, основными площадками станут Образовательный центр ММОМА (новая площадка Московского музея современного искусства) и филиал Театра им. А.С. Пушкина.Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.