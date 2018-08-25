Официальный реселлер Apple, сеть магазинов Cstore, принадлежащая Связному, запустила услугу трейд-ин для старых MacBook. В рамках сервиса клиенты могут сдать подержанную модель ноутбука и, доплатив недостающую сумму, приобрести новую.

Официальный реселлер Apple, сеть магазинов Cstore, принадлежащая "Связному", запустила услугу трейд-ин для старых MacBook. В рамках сервиса клиенты могут сдать подержанную модель ноутбука и, доплатив недостающую сумму, приобрести новую.Программа работает во всех точках Cstore в России, которых насчитывается 30. В зачет устаревшего устройства можно купить не только "макбук", но и новый iPhone, iPad или другую технику. Оценку б/у гаджета сотрудники магазина произведут на месте.В качестве партнера "Связного" выступила компания "Дампродам", которая занимается выкупом лэптопов Apple с августа 2017 года, пишут "Ведомости". Как объяснили представители компании, "Дампродам" выкупает сданные пользователями ноутбуки, а затем продает их через свои каналы бизнес-потребителям.∎СМИ: Apple выпустит недорогой "макбук" и профессиональный Mac mini читайте такжеРазмер скидки может достигать 100%. Например, при обмене MacBook Pro 13 2017 года выпуска на MacBook Pro 13 с Touch Bar модельного ряда прошлого года скидка составит 21%. Если сдать MacBook Air 13 2017 года в обмен на iPhone X с объемом памяти 256 ГБ, размер скидки составит 42%.