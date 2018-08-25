В португальском Монтемор-о-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Российская каноистка Ксения Курач выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров.

В португальском Монтемор-о-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Российская каноистка Ксения Курач выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров.Ксения преодолела 500 километров за 2.10,991 минуты и опередила на 0,640 секунды белоруску Алену Ноздрову, Третьей финишную черту пересекла канадка Кэйт Винсент.Кирилл Шамшурин и Илья Первухин стали третьими призерами на дистанции 1000 м в каноэ-двойке. Также бронзовые награды, но на дистанции 200 метров завоевали Андрей Коваленко и Иван Штыль.