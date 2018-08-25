Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица выступил в подвальном помещении караимской усадьбы XVII века Чауш-Кобасы в Крыму и выразил желание снова вернуться на полуостров.

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица съездил со своими музыкантами в Крым.В Бахчисарае случилось импровизированное выступление в одной из пещер Чуфур-Кале (Чауш-Кобасы, подвальное помещение богатой караимской усадьбы XVII века).Музыканты исполнили патриотическую песню, попробовали блюда местной кухни.Кустурица сказал, что Крым напоминает ему Сербию, и он хочет еще раз вернуться на полуостров.Фолк-рок-группа No Smoking Orchestra выступила в среду вечером в Ялте. Это тур в поддержку альбома Corps Diplomatique, передает ТАСС.