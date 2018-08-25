В Русской православной церкви осудили деятельность известного в среде верующих проповедника, протоиерея Владимира Головина из города Болгар как противоречащую православному вероучению, отметив, что она смущает десятки и сотни тысяч верующих по всей стране.

В смущении чувств верующих обвинили проповедника, протоиерея Владимира Головина из города Болгара.В Чистопольском епархиальном управлении Татарстанской митрополии РПЦ заявили, что деятельность Головина стала предметом полемики как противоречащая православному вероучению: его практика противопоставляет себя всей полноте РПЦ.Головин сквернословил, рекомендовал женщинам присоединяться к мужьям во время просмотра эротических фильмов, консультировал при подборе нижнего белья, пренебрежительно высказывался о монашестве, ввел неканонический чин "духовного лечения" с возложением рук на мирян, одетых в спецодежду, через разрезы в которых клирики помазывали их маслами.В РПЦ отметили, что Головин создал секту.Заявление откомментировал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, написав в Telegram слово: "Важно", передает РИА Новости.