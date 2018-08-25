В субботу в парке Зарядье началась ежегодная акция Ночь кино.

В субботу в парке "Зарядье" началась ежегодная акция "Ночь кино". Как заявил на открытии министр культуры Владимир Мединский, проект с каждым годом становится "больше и успешнее"."В этом году площадок больше, надеемся, что число зрителей не убавится", — сказал Мединский. В 2017 году фильмы в рамках акции посмотрели 700 тысяч человек, пишет РИА Новости.По всей России запланированы 1,5 тысячи мероприятий. В кинотеатрах покажут фильмы "Танки", "Рубеж" и "Последний богатырь" и многие другие, включая участников Каннского фестиваля и "Кинотавра".Как сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, "нет проблемы, где посмотреть кино, есть вопрос — какое кино посмотреть".