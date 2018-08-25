Пользователи Твиттера активно комментируют сообщения о турне канцлера Германии Ангелы Меркель по странам Закавказья. Бундесканцлер, в частности, побывала в грузинском селе Одзиси на границе с Южной Осетией, оглядев в бинокль российскую военную базу на территории соседней республики.

Пользователи "Твиттера" активно комментируют сообщения о турне канцлера Германии Ангелы Меркель по странам Закавказья, передает телеканал "Россия 24". Бундесканцлер, в частности, побывала в грузинском селе Одзиси на границе с Южной Осетией, оглядев в бинокль российскую военную базу на территории соседней республики.Меркель во время визита в Грузию рассматривала в бинокль российскую военную базу в Цхинвале. Можно было просто попроситься в гости. pic.twitter.com/7Au0bf16Yw— Катрин Тараканова (@tatyakuku) 25 августа 2018 г.Можно было просто попроситься в гости, подсказывает пользовательница. Примерно так же, кстати, отреагировал на любопытство Меркель и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заявив: "Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады"."Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села. Так же Гитлер рассматривал территорию противника", — отметила @annadatskaya4. "Меркель посмотрела в бинокль на "войска Путина", — написал @EvdokimovOE, предположив, что бундесканцлер "увидела что-то интересное"."Прошли те времена, когда в телескопы любовались, — считает @ta_va_kom. — Теперь армия России — это космос, ею любуются, за ней наблюдают".Накануне Ангела Меркель прогулялась по центру вечернего Еревана и пообщалась с местными жителями в сопровождении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента страны Армена Саркисяна. Десятки ереванцев сделали с Меркель селфи.