Дополнительная пара поездов теперь будет курсировать между городами ежедневно. Утренний рейс Ласточки показал колоссальную востребованность этого направления, загрузка составов - 100%. И вечерних поездов явно не хватало.

Дополнительная пара поездов теперь будет курсировать между городами ежедневно. Утренний рейс "Ласточки" показал колоссальную востребованность этого направления, загрузка составов — 100%. И вечерних поездов явно не хватало.Пункт назначения — Псков. На электронных табло Балтийского вокзала Северной столицы это направление видеть не в новинку. Но так часто — утром и вечером ежедневно — вместо одного ночного поезда в неделю, такого раньше не было. Впервые два региона становятся настолько близки.В начале сентября была запущена ежедневная утренняя скоростная ласточка Санкт-Петербург — Псков. Спрос превзошел все ожидания. И вот он — вечерний поезд. Такой долгожданный, нужный. И уже с минимальным количеством свободных мест.Время в пути — меньше четырех часов. Почти как до Москвы. Для туристов выходного дня — поезд идеален. Никогда еще Псковский Кремль для жителей Петербурга не был так доступен. В командировку или к родственникам в соседний регион теперь можно уехать без особых временных и финансовых затрат. Стоимость проезда — от 360 рублей.Вагон-ресторан, свежая пресса, кондиционеры, розетки для электронных гаджетов, вай-фай. Для тех, кто путешествует с питомцем, специальные места.Псковская ласточка — это и еще один дополнительный способ добраться до Петербурга и обратно жителям пригорода Северной столицы. По пути поезд делает две остановки — в Гатчине и Луге.