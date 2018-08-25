Министерство юстиции России по поручению правительства проверит качество питания осужденных беременных, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных и инвалидов.

Министерство юстиции России по поручению правительства проверит качество питания осужденных беременных, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных и инвалидов. Пресс-служба правительства отмечает, что с апреля текущего года для этих категорий отбывающих наказание установлены повышенные нормы питания.Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о лишении части заключенных дополнительных продуктов, пишет ТАСС. В УФСИН Москвы объяснили свои действия поправками в нормативный акт о питании заключенных.Ситуацией обеспокоен и председатель Совета при президенте РФ правам человека Михаил Федотов. Он пообещал направить свои предложения в соответствующие органы после проверки жалоб.