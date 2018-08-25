Пожарным расчетам пока не удается сократить площадь возгорания в лесном массиве близ Берлина — она по-прежнему составляет 300 гектаров.

Пожарным расчетам пока не удается сократить площадь возгорания в лесном массиве близ Берлина — она по-прежнему составляет 300 гектаров.Как передает ТАСС, об этом общественность поставила в известность полиция федеральной германской земли Бранденбург, подчеркнув, что из городка Тройенбрицен эвакуированы 520 человек.В тушении пожара принимают участие 600 представителей оперативных служб, в том числе солдаты и офицеры бундесвера.Отсутствие осадков и сильный ветер, раздувающий огонь, осложняют ситуацию. К тому же в лесах Бранденбурга находится немало боеприпасов времен Второй мировой войны, которые из-за высоких температур периодически взрываются.