Французский город Кале отменил проведение веганского фестиваля, сославшись на опасение общественных беспорядков. В мэрии Кале говорят, что причиной отмены мероприятия, запланированного на 8 сентября, стали угрозы со стороны охотников и фермеров.

Французский город Кале отменил проведение веганского фестиваля, сославшись на опасение общественных беспорядков. В мэрии Кале говорят, что причиной отмены мероприятия, запланированного на 8 сентября, стали угрозы со стороны "охотников и фермеров", поскольку "недоверие к свободной от мяса активности кипит в традиционно плотоядной стране", пишет в воскресенье издание The local. "Муниципалитет не может гарантировать общественную безопасность и защитить организаторов и посетителей от потенциальных провокаций", — говорится в сообщении.Веганство и вегетарианство никогда не были "коренными вариантами питания" во Франции, однако в последнее время приобретают все большую популярность, помимо этого активнее защищаются права животных. В июне французские мясники обратились министру внутренних дел с просьбой о защите от насилия и запугивания со стороны веганов, которые "хотят навязать свой образ жизни огромному большинству людей". Ранее сообщалось, что в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале.Представители веганских движений, в свою очередь, отвергают обвинения в насилии. Однако телеканал France 3 Nord накануне разместил несколько фотографий с разбитыми витринами и лозунгами, нарисованными на стенах ресторанов и магазинов, торгующих мясной продукцией.