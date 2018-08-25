При личном досмотре у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения, общей массой около 100 граммов...

Оперативники ОМВД России по району Капотня задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в хранении наркотического средства – гашиша.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на 14 км МКАД в одном из общежитий сотрудники полиции задержали подозреваемого. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения, общей массой около 100 граммов. Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем.Следственным отделением ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18