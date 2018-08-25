В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, и 2 предмета, похожих на револьвер...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 65-летнего неработающего москвича по подозрению в незаконном изготовлении оружия.В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, и 2 предмета, похожих на револьвер.Согласно проведенному исследованию изъятое является пистолетом ТТ и ручным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом с использованием частей пневматического оружия и револьвера.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения оружия.По данному факту дознавателем ОД УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-группа УВД по ЗАО(499) 233-91-93