Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Оппозиционер Алексей Навальный находится в ОВД "Даниловский", причина задержания неизвестная, сообщила твитом его пресс-секретарь Кира Ярмыш.Заявка сторонников Навального об акции 9 сентября против изменения пенсионного возраста с участием 30 тысяч человек все же будет рассмотрена. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.Ранее Черников говорил, что заявка не рассматривается, так как подана раньше срока, передает "Интерфакс".