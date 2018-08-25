Власти Испании приняли решение перезахоронить останки диктатора генерала Франко, который управлял страной с 1939-го по 1975-й год. Останки политика будут перенесены до конца года из уважения к миру и жертвам режима генерала.

Власти Испании приняли решение перезахоронить останки диктатора генерала Франко, который управлял страной с 1939-го по 1975-й год. Останки политика будут перенесены до конца года "из уважения к миру" и жертвам режима генерала, сообщает Eldario.В настоящий момент останки Франко покоятся в базилике в Долине Павших, которая находится в 58 километрах от Мадрида. Рядом расположены захоронения почти 34 тысяч жертв гражданской войны.Этот комплекс был построен по приказу самого Франко. На стройке трудились пленные республиканцы, многие из которых умерли во время работы.Потомки диктатора выступают против перезахоронения, отказываясь переносить его останки в семейный склеп в Галисии. После недавнего указа, принятого испанским правительством во главе с социалистом Педро Санчесом, родственникам Франко необходимо выбрать место нового захоронения останков диктатора до 15 сентября. В противном случае, это решение примут власти.До 2007 года, когда был принят Закон об исторической памяти, мавзолей Франко в Долине Павших служил местом встречи его почитателей.