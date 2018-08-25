Так в МИДе прокомментировали критику Белого дома установления дипотношений между Китаем и Сальвадором. Ранее эта страна разорвала официальные связи с Тайванем и установила их с Китаем.

Так в МИДе прокомментировали критику Белого дома установления дипотношений между Китаем и Сальвадором. Ранее эта страна разорвала официальные связи с Тайванем и установила их с Китаем.Власти США тут же усмотрели в этом угрозу экономической безопасности всего континента, отмечает телеканал "Россия 24". В ответ китайский МИД призвал Вашингтон уважать право других стран самостоятельно определять политику и объективно относиться к любым двусторонним отношениям.