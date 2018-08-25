Следственное управление СКР по Курской области возбудило два уголовных дела по взрыву снаряда в поселке Генеральский.

Следственное управление СКР по Курской области возбудило два уголовных дела по взрыву снаряда в поселке Генеральский.В пятницу три мальчика нашли в овраге боеприпас времен Великой Отечественной войны. Когда один из мальчиков поднял находку, снаряд взорвался. Девятилетний ребенок скончался в больнице, а один его товарищ — ранен.Как стало известно "Интерфаксу", следователи ведут дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов.