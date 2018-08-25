Мальчик, оставшийся без присмотра, завел автомобиль скорой помощи и выехал на дорогу, где в него врезался мотоциклист. В результате инцидента пострадали три человека – сам подросток, байкер и один из парамедиков. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения и регистратора, установленного на двухколесном транспортном средстве, попавшем в ДТП.

В сети размещены видеозаписи, запечатлевшие момент инцидента, произошедшего вечером в минувший четверг, 23 августа, в городе Ковентри, расположенном в штате Род-Айленд на северо-востоке США.Как сообщают местные СМИ, медики из бригады скорой помощи проводили осмотр 13-летнего подростка, страдающего аутизмом.В какой-то момент мальчик, оставшийся без присмотра, сел на водительское место, завел автомобиль при помощи ключей, торчавших в замке зажигания, и начал движение.По пути он задел припаркованный полицейский автомобиль, после чего выехал на дорогу, где в него врезался мотоциклист.Затем ведомая им машина скорой помощи съехала в кювет, где и остановилась.В результате произошедшего пострадали три человека – сам подросток, байкер и один из парамедиков.Причины, по которым ребенок перед инцидентом оказался у медицинских работников и правоохранителей, не уточняются.