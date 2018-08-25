Женщина, управлявшая легковым автомобилем, решила развернуться и не убедилась в безопасности маневра, перекрыв дорогу мотоциклисту. После столкновения байкер отлетал на десяток метров от места аварии и скончался от полученных травм.

Опубликованы кадры дорожно-транспортного происшествия, в минувшую среду, 22 августа, унесшего жизнь 36-летнего сотрудника полиции на автостраде около города Катандува в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.Женщина, управлявшая легковым автомобилем, решила развернуться. Она начала движение, не убедившись в безопасности маневра и буквально подставила "борт" стражу порядка, ехавшему на мотоцикле.Байкер врезался в легковушку и отлетел от места столкновения на добрый десяток метров.По данным местных СМИ, правоохранитель скончался на месте. Водитель четырехколесного транспортного средства и два ее пассажира отделались легкими повреждениями.