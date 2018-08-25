В Екатеринбурге матчем между местным Уралом и грозненским Ахматом продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу. Хозяева по ходу встречи уступали 0:1, но в итоге смогли одержать волевую победу со счетом 2:1.

В Екатеринбурге матчем между местным "Уралом" и грозненским "Ахматом" продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу. Хозяева по ходу встречи уступали 0:1, но в итоге смогли одержать волевую победу со счетом 2:1.У проигравших единственный мяч на 29-й минуте забил Идрисса Думбия. "Урал" ответил на это двумя голами в исполнении Эрика Бикфалви (50-я) и Николая Димитрова (78-я).Екатеринбургский клуб одержал первую в сезоне победу и с четырьмя очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В активе "Ахмата" такое же количество баллов, но, благодаря лучшим дополнительным показателям, клуб из Грозного располагается на 11-й строчке.