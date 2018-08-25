Президент России Владимир Путин поздравил 16-летнего Ивана Бессонова с победой на конкурсе молодых музыкантов Евровидение, передает канал Россия 1.
Президент России Владимир Путин поздравил 16-летнего Ивана Бессонова с победой на конкурсе молодых музыкантов "Евровидение", передает канал "Россия 1".
Президент отметил, что пианисту удалось покорить взыскательное жюри и заслужить симпатии зрителей по всему миру. Отдельную благодарность глава государства выразил наставникам и учителям юноши, а самому Бессонову пожелал благополучия, вдохновения и успехов.
Иван Бессонов представлял нашу страну на классическом "Евровидении" как финалист конкурса "Синяя птица", проведенного телеканалом "Россия 1".
В финале он виртуозно исполнил Первый концерт Чайковского. Иван стал первым россиянином, которому удалось выиграть этот конкурс.