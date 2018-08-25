Президент России Владимир Путин поздравил 16-летнего Ивана Бессонова с победой на конкурсе молодых музыкантов Евровидение, передает канал Россия 1.

Президент России Владимир Путин поздравил 16-летнего Ивана Бессонова с победой на конкурсе молодых музыкантов "Евровидение", передает канал "Россия 1".Президент отметил, что пианисту удалось покорить взыскательное жюри и заслужить симпатии зрителей по всему миру. Отдельную благодарность глава государства выразил наставникам и учителям юноши, а самому Бессонову пожелал благополучия, вдохновения и успехов.Иван Бессонов представлял нашу страну на классическом "Евровидении" как финалист конкурса "Синяя птица", проведенного телеканалом "Россия 1".В финале он виртуозно исполнил Первый концерт Чайковского. Иван стал первым россиянином, которому удалось выиграть этот конкурс.