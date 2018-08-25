Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.В послании главы государства отмечается, что данный фестиваль, который проводится в Москве при поддержке министерства обороны РФ и столичного правительства с 2007 года стал одним из наиболее ярких событий культурной жизни страны и в то же время снискал мировую известность.Особенность фестиваля в том, что у стен Кремля в нем участвуют лучшие российские и зарубежные военные оркестры – за 10 лет проведения в нем приняли участие более 150 коллективов из 50 стран. Кроме того в программу смотра входят показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты, танцевальные шоу, классическая и эстрадная музыка.В этом году фестиваль, который пройдет с 24 августа по 2 сентября, откроется грандиозным офицерским балом.