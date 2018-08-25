Человек, который решил продать советский паспорт Виктора Цоя с аукциона, просто хочет заработать денег, и вся эта история — чистый блеф, сообщил отец музыканта Роберт Цой.

Роберт Цой, отец известного музыканта Виктора Цоя, заявил, что продажа паспорта сына на Avito за 2,5 миллиона рублей, — это мошенничество.Однако директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров сообщил, что с ним связывались, чтобы передать документы на торги.Однако Цой-старший настаивает, что паспорта нет, и вся история – это желание подзаработать,чистый блеф, передает РИА Новости.