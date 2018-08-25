В португальском городе Монтемор-у-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянка Олеся Ромасенко принесла очередную награду в копилку нашей команды, завоевав серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

В португальском городе Монтемор-у-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянка Олеся Ромасенко принесла очередную награду в копилку нашей команды, завоевав серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.Российская спортсменка показала результат 46,242 секунды. Победила канадка Лоренс Винсент-Лапойнт (45,467), бронзу взяда Дорота Боровская из Польши (46,812). Эта медаль стала четвертой для России на турнире. Кроме серебра в активе команды одна золотая и две бронзовые награды.