В чешском Нове-Место проходит чемпионат Европы по летнему биатлону. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете.

В чешском Нове-Место проходит чемпионат Европы по летнему биатлону. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете.Сборная России, за которую выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева, Юрий Шопин и Никита Поршнев заняла первое место с результатом 1 час 13 минут 34,3 секунды. Наши спортсмены не допустили ни одного промаха. Девушки бежали этапы по 6 км, а мужчинам пришлось преодолеть по 7,5 км.На втором месте сборная Чехии. Третье место заняли польские спортсмены. В субботу будут разыграны медали в женском и мужском спринте.