Благодаря усилиям России и Турции удалось достигнуть серьезного прогресса в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с турецкими министрами иностранных дел и обороны. В переговорах также приняли участие их российские коллеги Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Одна из главных тем — как решить вопрос Идлиба.

Благодаря усилиям России и Турции удалось достигнуть серьезного прогресса в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с турецкими министрами иностранных дел и обороны. В переговорах также приняли участие их российские коллеги Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Одна из главных тем — как решить вопрос Идлиба.Обычно прием иностранных делегаций в Кремле — это все-таки встречи на высшем уровне. Но сегодня за одним столом с Путиным — турецкие министры иностранных дел и обороны, а еще глава национальной разведки. Еще одно подтверждение особых отношений."Наши отношения с Турцией приобретают все более глубокий содержательный характер, — констатирует российский лидер. — Я уже не говорю о наших регулярных контактах и встречах с президентом господином Эрдоганом. Благодаря усилиям наших стран с привлечением других заинтересованных государств, в частности, имею в виду Иран, наше сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, с европейскими странами, с Соединенными Штатами, все-таки нам удалось серьезным образом продвинуться по урегулированию сирийского кризиса"."Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие, наилучшие пожелания и ждет вас в ближайшее время с визитом в Стамбул, — говорит в свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. — У вас есть договоренность сходить в ресторан. Действительно, на уровне президентов очень хорошие отношения, и это подталкивает нас развивать отношения на нашем уровне".История про ресторан, о которой вспомнил глава турецкого МИДа — это продолжение разговора Путина и Эрдогана в Йоханнесбурге. Путин тогда пошутил, что примет приглашение, если в меню будет российская говядина. Совпадение или нет, но на следующий день Турция сняла ограничения на поставки российского мяса. Сегодня, конечно, тоже говорили и про торговлю, и про энергетику — Турция готовится получать газ по "Турецкому потоку". Но прежде всего — об урегулировании ситуации в Сирии. Вместе с Тегераном Москва и Анкара выступают гарантами перемирия, а провинция Идлиб до сих пор остается последней зоной деэскалации, которую пока контролируют боевики, в том числе тысячи бойцов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)."Никто не предлагал эту зону использовать для того, что в ней боевики прикрывались, террористы "Джабхат Ан-Нусры", как живым щитом — гражданским населением, — отмечает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — И, тем более, что они непросто там сидят и отсиживаются, но оттуда постоянно осуществляются набеги, обстрелы на позиции сирийской армии, несколько десятков, около 50 беспилотников, которые запускались из этой зоны, с целью атаковать российскую военную базу в Хмеймим, были сбиты. Конечно же, нужно делать все, чтобы это размежевание состоялось".В Турции, которая традиционно опекает север Сирии, конечно, не очень-то хотят возвращения этих районов под контроль Дамаска. Но и борьбу с террористами намерены продолжить. И Лавров, и его турецкий коллега сегодня снова подчеркнули: ликвидируя боевиков, важно не навредить гражданскому населению. Вопрос по конкретным спискам группировок, которые готовы к диалогу, сейчас решается. Не только по дипломатическим каналам.Военные и спецслужбы давно работают в тесной связке. В подтверждение – слова Сергея Шойгу: "Рады приветствовать вас вновь в Москве. И возможности еще раз поделиться мнениями по нашему военно-техническому сотрудничеству".Понятно, что говорили и о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400. Госдеп США сегодня снова пригрозил Турции за это санкциями. Но Анкару это не пугает. Ее отношения с Вашингтоном в последнее время и без того обострились. "В политике санкций, применяемой США в отношении других стран с целью получить желаемое, есть одна особенность, которая упускается из виду, — пишут турецкие СМИ. — Может быть, время от времени такой внешнеполитический инструмент, как санкции, работает. Но этого никак нельзя сказать о таких странах с сильной государственной традицией, как Россия, Иран и Турция".Уже в начале сентября лидеры России, Ирана и Турции снова встретятся. Это подтвердили сегодня министры. И главным в повестке будет именно сирийский вопрос, в том числе — возвращение беженцев. Только в Турции их сейчас в Турции под три миллиона. "Россия и Турция заинтересованы во взаимодействии в том, что касается создания условий для безопасного достойного возвращения на родину сирийских граждан", — подчеркнул Сергей Лавров.Ну а Россия снова подтвердила готовность помогать всем странам, кто готов участвовать в восстановлении разрушенной войной страны.