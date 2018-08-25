Пятый тур российской премьер-лиги стартовал в Туле, где местный Арсенал принимал Ростов из остова-на-Дону. Гости добились победы со счетом 1:0, что позволило им догнать лидера первенства – Зенит.

Пятый тур российской премьер-лиги стартовал в Туле, где местный "Арсенал" принимал "Ростов" из остова-на-Дону. Гости добились победы со счетом 1:0, что позволило им догнать лидера первенства – "Зенит".Первый тайм прошел в упорной борьбе. Футболисты много и быстро перемещались по полю. Однако опасных моментов было создано немного – всего два. И оба у ворот гостей. Но в первом случае Игорь Горбатенко не попал со штрафного в ворота, а во втором мяч после удара Сергея Ткачева попал в сетку с внешней стороны.После перерыва игра мало изменилась. Однако изменился счет. На 64 минуте защитник "Арсенала" Александр Денисов в борьбе с Алексеем Ионовым коснулся мяча рукой в собственной штрафной площадке. Судья Кирилл Левников назначил пенальти, который реализовал Ионов.На 79 минуте полузащитник ростовчан Аяз Гулиев пробил из-за штрафной, чем застал врасплох вратаря туляков Артура Нигматуллина. Мяч попал в перекладину, а попытавшийся добить его в сетку Ионов – в положение "вне игры"."Арсенал" не собирался сдаваться и нанес несколько ударов по воротам Ильи Абаева. Но они были либо неточными, либо мяч становился добычей вратаря ростовчан. "Ростов" сумел сохранить минимальное преимущество и выиграл 1:0. Эта победа стала для ростовчан четвертой в турнире. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков. Столько же и у лидера премьер-лиги "Зенита", сыгравшего на матч меньше. "Арсенал" с четырьмя очками остался двенадцатым.