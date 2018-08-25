В Казани состоялся матча 5-го тура чемпионата России по футболу между местным Рубином и московским ЦСКА. Команда Курбана Бердыева открыла счет в этой встрече, однако подопечные Виктора Гончаренко сумели уйти от поражения во втором тайме. Игра завершилась результативной ничьей – 1:1.

В Казани состоялся матча 5-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и московским ЦСКА. Команда Курбана Бердыева открыла счет в этой встрече, однако подопечные Виктора Гончаренко сумели уйти от поражения во втором тайме. Игра завершилась результативной ничьей – 1:1.Хозяева поля открыли счет на 10-й минуте матча. У "Рубина" отличился Дмитрий Полоз, использовав выход один на один с Игорем Акинфеевым. Незадолго до этого армеец Никола Влашич попал в перекладину. Еще до перерыва у гостей поле покинул словенец Яка Бийол, получивший серьезную травму. Его унесли на носилках.Во втором тайме гости сумели отыграться благодаря голу Федора Чалова на 67-й минуте. Больше забитых мячей зрители не увидели.После ничейного результата "Рубин" по дополнительным показателям поднялся в турнирной таблице на 5-е место с 6 очками. Армейцы находятся на 8-й позиции, набрав столько же баллов, что и казанская команда.