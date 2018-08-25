Заявления бывшего главы украинских Военно-морских сил Сергея Гайдука о том, что Киев не забирает свои корабли из Крыма из-за нежелания потерять аргумент в международных судах, в Совете Федерации называют выдумками. По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, дело касается внутренней ситуации на Украине и предстоящих выборов президента и Верховного совета Украины.

Заявления бывшего главы украинских Военно-морских сил Сергея Гайдука о том, что Киев не забирает свои корабли из Крыма из-за нежелания потерять аргумент в международных судах, в Совете Федерации называют выдумками. По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, дело "касается внутренней ситуации на Украине и предстоящих выборов президента и Верховного совета Украины".Забрав корабли, Киев продемонстрировал бы слабость перед наиболее радикальной частью украинского общества, отмечает сенатор от Республики Крым Цеков. Сергей Гайдук ранее заявил, что если Украина забирает эти корабли, она "теряет аргумент в международных институтах, куда подала иск".При перераспределении кораблей Черноморского флота после распада Советского Союза Украина, по словам Гайдука, "получила 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения". Однако за время независимости 65 из них были списаны на металлолом.Сейчас в Крыму остается 17 единиц украинской военно-морской техники, включая 11 боевых кораблей, напоминает RT. В их числе — большой десантный корабль "Константин Ольшанский", подводная лодка проекта 641 "Запорожье", противолодочные корветы "Луцк" и "Тернополь".Россия уже не раз предлагала Украине забрать свои корабли без всяких исков, однако Киев отказывается, напомнил Цеков. В частности, вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику в качестве жеста доброй воли предлагал на встрече с представителями российских СМИ 11 января 2018 года президент России Владимир Путин.Украинский президент Петр Порошенко после этого заявил, что его страна "готова принять корабли из Крыма только вместе с Крымом". По мнению главного редактора военно-исторического журнала "Military Крым", подполковника запаса Сергея Ченныка, причина отказа Киева возвращать корабли из Крыма — отсутствие у Украины средств на их содержание.Оставшиеся в Крыму украинские корабли находятся в очень плохом состоянии, напоминает Ченнык. Даже их комплектующие, по его мнению, уже нельзя использовать для действующих кораблей.Крайне плачевное состояние украинского флота — и не только кораблей, остающихся в Крыму — признают и в Киеве. По словам Сергея Ченныка, украинские власти сами больше 20 лет доводили свои корабли "до состояния ржавого металла".По словам крымского эксперта, Военно-морской флот на Украине комплектовали и снабжали по остаточному принципу, и нынешний "большой позор маленького флота" — закономерный результат этого процесса.