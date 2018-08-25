Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ продолжается в португальском городе Монтемор-у-Велью. Сборная России завоевала второе золото на турнире. Отличились Виктор Мелантьев, Михаил Павлов, Иван Штыль и Павел Петров в каноэ-четверке на дистанции 500 м.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ продолжается в португальском городе Монтемор-у-Велью. Сборная России завоевала второе золото на турнире. Отличились Виктор Мелантьев, Михаил Павлов, Иван Штыль и Павел Петров в каноэ-четверке на дистанции 500 м.Россияне показали результат 1 минута 35,606 секунды. Второе место заняла команда Украины (1.36,726), третье – сборная Италии (1.37,196). Кроме двух золотых в активе российских спортсменов одна серебряная и две бронзовые медали.