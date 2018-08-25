Российский гонщик команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин поделился мнением о квалификации Гран-при Бельгии. Напомним, что россиянин занял в ней 18-е место. Пилот признался, что планировал выступить успешнее, однако не использовал свой шанс.

Российский гонщик команды "Формулы-1" Williams Сергей Сироткин поделился мнением о квалификации Гран-при Бельгии. Напомним, что россиянин занял в ней 18-е место. Пилот признался, что планировал выступить успешнее, однако не использовал свой шанс."Обидно, квалификация не выглядела так плохо, как это оказалось на табло. Мой круг был хорошим, но в последней шикане я не сделал то, что нужно, и Фернандо (Алонсо) оказался впереди меня", — приводит слова Сироткина РИА Новости.Напомним, что гонка Гран-при Бельгии пройдет 26 августа и начнется в 16:10 по московскому времени.