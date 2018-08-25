Представители компании Sony начали отрицать факт сознательной подделки посмертного альбома Майкла Джексона Michael, в которой они ранее сознались. Адвокаты фирмы заявили, что попавшие в СМИ слова работников лейбла были выдернуты из контекста.

Представители компании Sony начали отрицать факт сознательной подделки посмертного альбома Майкла Джексона "Michael", в которой они ранее сознались. Адвокаты фирмы заявили, что попавшие в СМИ слова работников лейбла были выдернуты из контекста, сообщает Variety.Ранее сообщалось, что в СМИ попали в документы, согласно которым представители Sony, которые владеют правами на записи Майкла Джексона, признались, что в трех песнях на посмертном альбоме звезды пел не король поп-музыки, а другой артист.Давно подозревавшие это поклонники пришли в ярость, некоторые даже подали на Sony в суд с требованием вернуть им деньги за купленный альбом.В настоящий момент это дело рассматривается в суде. Адвокат представителей Sony заявил, что компания может выпускать все, что сочтет нужным, под своим брендом "Майкл Джексон". Кроме того, на альбоме "Michael" указано, что некоторые треки были впоследствии доработаны продюсерами."Это касалось и вокальных партий", — отмечают юристы.Суд по этому делу длится с 2010 года.