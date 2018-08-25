Инспекторы ГИБДД округа провели мастер-классы и уроки безопасности на интерактивной площадке...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве организовали для детей интерактивную площадку по изучению Правил дорожного движения.22 августа, в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации, прошли развлекательные мероприятия для юных жителей и гостей района Коньково.Инспекторы ГИБДД провели мастер-классы и уроки безопасности на интерактивной площадке по Правилам дорожного движения. Малыши отвечали на вопросы викторины, разгадывали тематические кроссворды. Родители не остались в стороне и с энтузиазмом присоединились к юным участникам дорожного движения.Все ребята справились с заданиями на «отлично». Вместе с положительными оценками дорожные полицейские вручили маленьким пешеходам полезные подарки и светоотражающие наклейки-смайлики.В преддверие нового учебного года госавтоинспекторы напомнили взрослым и детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, а также рассказали, как грамотно построить маршрут «дом-школа-дом».В завершение праздника все желающие сделали фотографии с инспекторами на фоне патрульного автомобиля и мотоцикла.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81