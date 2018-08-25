Инспекторы ГИБДД округа провели мастер-классы и уроки безопасности на интерактивной площадке...
Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве организовали для детей интерактивную площадку по изучению Правил дорожного движения.
22 августа, в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации, прошли развлекательные мероприятия для юных жителей и гостей района Коньково.
Инспекторы ГИБДД провели мастер-классы и уроки безопасности на интерактивной площадке по Правилам дорожного движения. Малыши отвечали на вопросы викторины, разгадывали тематические кроссворды. Родители не остались в стороне и с энтузиазмом присоединились к юным участникам дорожного движения.
Все ребята справились с заданиями на «отлично». Вместе с положительными оценками дорожные полицейские вручили маленьким пешеходам полезные подарки и светоотражающие наклейки-смайлики.
В преддверие нового учебного года госавтоинспекторы напомнили взрослым и детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, а также рассказали, как грамотно построить маршрут «дом-школа-дом».
В завершение праздника все желающие сделали фотографии с инспекторами на фоне патрульного автомобиля и мотоцикла.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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