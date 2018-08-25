Правительственный доклад, представленный в конгрессе США, считает Кипр одной из стран, где отмываются российских деньги подозрительного происхождения.

В правительственном докладе, представленном в конгрессе США, Республика Кипр называется в числе стран, где проходит отмывание капиталов из России. По мнению авторов доклада, отмывание средств связано с выдачей кипрских национальных паспортов, сообщает газета "Филелефтерос"."На Кипре присутствуют большие объемы подозрительных российских средств и инвестиций", — пишет издание.В соответствие с законодательством республики, с сентября 2016 года кипрское гражданство может быть предоставлено иностранным предпринимателям или инвесторам при покупке недвижимости на Кипре, рыночная стоимость которой должна быть не менее 500 тысяч евро.Серьезные обвинения против Кипра были выдвинуты в начале августа заместителем госсекретаря США Сигалом Мандеклером. Он включил Кипр в число стран, вызывающих беспокойство у правительства США по этому вопросу, в этот список также попала Латвия.Ранее сообщалось, что кипрские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены после включения бизнесменов в санкционный список.