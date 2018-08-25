Команда ученых из Мичиганского университета провела исследование, в ходе которого выяснила, что дорогие предметы одежды, гаджеты и автомобили, вопреки мнению многих, не помогают заводить новых друзей, а напротив, отпугивают людей.

Команда ученых из Мичиганского университета провела исследование, в ходе которого выяснила, что дорогие предметы одежды, гаджеты и автомобили, вопреки мнению многих, не помогают заводить новых друзей, а напротив, отпугивают людей, сообщает Eureka Alert.Исследователи провели шесть экспериментов, в ходе которых их участники ставили себя либо на место новых знакомых, либо сами оценивали тех, кто хотел бы быть их друзьями.Как ни странно, люди, "игравшие" тех, кто хотели расположить к себе окружающих, выбирали себе более дорогую и статусную одежду для первой встречи. При этом, когда очередь высказываться доходил до тех, кто выбирал друзей, люди говорили, что хотели бы дружить с более "простыми" и скромными мужчинами и женщинами.Интересно, что похожие результаты наблюдались в нескольких разных социально-экономических группах.Ученые отметили, что символы статуса могут быть важны во время деловых переговоров, однако завязать близкие отношения подобные предметы вряд ли помогут.По словам исследователей, люди редко хотят дружить с теми, кто может легко их затмить.