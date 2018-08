Президент США Дональд Трамп удивлен успехом ФБР в расследовании утечки секретных данных, допущенной бывшим госсекретарем США и соперницей Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп удивлен "успехом" ФБР в расследовании утечки секретных данных, допущенной бывшим госсекретарем США и соперницей Трампа на выборах Хиллари Клинтон.В Twitter Трамп написал, что ФБР нашло время изучить лишь 3 тысячи из 675 тысяч электронных писем, которые нашли на компьютере мужа помощницы Клинтон Хумы Абедин. Трамп уверен, что агенты проигнорировали "ложную информацию о выборах". Президент США не исключил своего участия в расследовании.Big story out that the FBI ignored tens of thousands of Crooked Hillary Emails, many of which are REALLY BAD. Also gave false election info. I feel sure that we will soon be getting to the bottom of all of this corruption. At some point I may have to get involved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2018 г."ФБР игнорировало десятки тысяч электронных писем жуликоватой Хиллари, многие из которых очень плохие. Я уверен, что скоро мы разберемся до конца во всей этой коррупции. В какой-то момент может понадобиться поучаствовать и мне!" — написал Трамп.Секретные письма нашли на общем компьютере Хумы Абедин и ее супруга Энтони Уинера. С него, по мнению ФБР, Уивер отсылал свои неприличные фотографии несовершеннолетней.Экс-директор ФБР Джеймс Коми рассказал об утечке за десять дней до выборов президента, что, как считают эксперты, стоило Клинтон поста президента.