Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, запланированный на следующую неделю.В своем аккаунте в Twitter он проинформировал мировую общественность, что пошел на этот шаг потому, что считает, что в процессе очищения Корейского полуострова от ядерного оружия, еще не достигнут достаточный прогресс....Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.При этом Трамп сообщил, что, несмотря на это, хочет вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которому засвидетельствовал свое уважение.Президент США также пообещал, что Помпео посетит Северную Корею после того, как разрешится вопрос с торговыми отношениями с Китаем.Торговая война между двумя странами разразилась 6 июля 2018 года, после того, как Вашингтон и Пекин ввели повышенные таможенные пошлины на импорт 818 наименований товаров.