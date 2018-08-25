Президент США Дональд Трамп не хочет делать публичных заявлений, касающихся больного раком мозга сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна, до того, как тот умрет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп не хочет делать публичных заявлений, касающихся больного раком мозга сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна, до того, как тот умрет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.Вражда Маккейна и Трампа не утихает уже не один год. В частности, в ходе своей президентской кампании Трамп заявил, что не считает Маккейна героем войны, хотя тот и провел более пяти лет в плену во Вьетнаме. "Он был героем войны потому, что его поймали. Мне нравятся люди, которых не ловили", — сказал Трамп, а затем отказался извиняться за это заявление. Маккейн в ответ намекал, что Трамп в свое время избежал призыва в армию, в том числе в военное время.Накануне 81-летний Маккейн принял решение о прекращении лечения терминальной формы диагностированной у него агрессивной формы рака — глиобластомы. На фоне заявлений в поддержку Маккейна, поступавших и поступающих от представителей обеих главных политических партий США, Белый дом упорно хранит молчание. А несколько месяцев назад родственники Маккейна дали знать Белому дому, что не хотят видеть президента Трампа на будущих похоронах сенатора.