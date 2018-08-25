Главный тренер тульского Арсенала Олег Кононов пообещал и дальше критиковать арбитров, пока в чемпионате России не начнут использовать систему видеопомощи судьям (VAR). Он считает, что в нашей стране достаточно финансов, чтобы вводить новые технологии.

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов пообещал и дальше критиковать арбитров, пока в чемпионате России не начнут использовать систему видеопомощи судьям (VAR). Он считает, что в нашей стране достаточно финансов, чтобы вводить новые технологии."У нас достаточно финансов и достаточно клубов, которые заинтересованы, чтобы эта система была на каждом стадионе. Буду всегда выкладывать спорные судейские эпизоды, пока в нашем чемпионате не появится система VAR", — цитирует Кононова Чемпионат.com.Также футбольный специалист отметил, что ошибки судей в матчах "Арсенала" крайне отрицательно повлияли на общую атмосферу в российском футболе. "Комментировать, умышленно они допускаются или нет, не буду", — добавил наставник "Арсенала".Напомним, что Олег Кононов после матча с ЦСКА заявил, что судьи ошиблись при удалении игрока тульской команды Григалавы. Стоит отметить, что тренер и раньше критиковал решения арбитров.