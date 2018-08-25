Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру армейцев с казанским Рубином. Он заявил, что его футболисты могли выиграть, так как создали больше моментов, чем соперник. Также наставник красно-синих посоветовал судьям поменьше вмешиваться в происходящее на поле.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру армейцев с казанским "Рубином". Он заявил, что его футболисты могли выиграть, так как создали больше моментов, чем соперник. Также наставник красно-синих посоветовал судьям поменьше вмешиваться в происходящее на поле."Два разных тайма в нашем исполнении или "Рубина", не знаю. Мы смогли отыграться. С "Рубином" всегда тяжело. Могли выиграть этот матч. Моментов у нас было побольше", — цитирует Гончаренко РИА Новости.Кроме того, он не стал оценивать эпизод с падением в штрафной защитника красно-синих Фернандеса, однако дал совет арбитрам. "Судьям нужно больше давать играть и меньше свистеть в игровых ситуациях. Это не только нас касается, а всех команд", — заявил белорусский специалист.Напомним, что встреча между "Рубином" и ЦСКА, которая прошла в Казани, завершилась результативной ничьей – 1:1.