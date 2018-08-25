Главный тренер казанского Рубина Курбан Бердыев оценил итоги встречи своей команды с московскими армейцами, которая закончилась со счетом 1:1. По его мнению, ничья стала закономерным результатом, хотя игра могла завершиться и по-другому.

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил итоги встречи своей команды с московскими армейцами, которая закончилась со счетом 1:1. По его мнению, ничья стала закономерным результатом, хотя игра могла завершиться и по-другому."Думаю, во втором тайме мы больше боялись пропустить, чего нельзя было делать. Нужно было играть в тот футбол, в который мы играли в первом тайме", — приводит слова Бердыева Чемпионат.com.В то же время тренер "Рубина" признал, что матч мог сложиться по-разному. Кроме того, Бердыев посетовал на отсутствие игроков в центре поля. "Ребята играют через не могу", — добавил он.