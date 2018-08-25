Австралийские ученые нашли в теле человека новый микроорган, который помогает человеку не заразиться инфекцией повторно.

Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана нашли в теле человека новый микроорган, который помогает человеку не заразиться инфекцией повторно. Об открытии рассказывает научный портал Science Alert.Обнаруженный над лимфатическими узлами "орган" назвали субкапсулярным пролиферативным очагом. Вначале его обнаружили у лабораторных мышей, затем и у человека.Ученые утверждают, что организм, столкнувшись с какой-либо инфекцией один раз, лучше защищается от нее в будущем. Это свойство, названное "памятью иммунитета", присуще скоплению B-клеток памяти. Об их существовании ученые знали и ранее, однако точное место их локализации было обнаружено впервые. Сотрудники института, работающие над этим исследованием, считают, что это очень важное открытие. Во время заражения организма инфекцией количество болезнетворных бактерий увеличивается вдвое каждый 20—30 минут. И если иммунная система человека слишком долго "собирает инструменты" для борьбы с инфекцией, то организм может не успеть справиться с инфекцией и погибнет.Ранее сообщалось об открытии, позволяющем ускорить работу над антибиотиками нового поколения. Исследователи из Массачусетского технологического института совместно с итальянскими коллегами обнаружили, что некоторые пептиды в теле человека, могут противостоять так называемым супербактериям, которые давно выработали устойчивость к большинству традиционных антибиотиков.