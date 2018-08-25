В субботу, 25 августа, в связи с работами по подключению к Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена нового участка с семью станциями будет закрыто движение поездов между станциями Раменки и Шелепиха. Оно будет возобновлено 26 августа в 05:30.

В субботу, 25 августа, в связи с работами по подключению к Солнцевской ("желтой") линии Московского метрополитена нового участка с семью станциями будет закрыто движение поездов между станциями "Раменки" и "Шелепиха". Оно будет возобновлено 26 августа в 05:30.На время закрытия станций для пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов "КМ", которые будут курсировать между станциями метро "Раменки" и "Кутузовская" с остановками у станций "Ломоносовский проспект", "Минская" и "Парк Победы", передает "Интерфакс".Новый участок Солнцевской линии метро будет открыт для пассажиров в ближайшие дни. Ввод новых станций в эксплуатацию позволит улучшить транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей, а также снизит нагрузку на ряд станций Сокольнической линии и станцию "Киевская".