Украина взорвет мост через Сиваш, если Россия начнет аннексировать ее территорию со стороны Крыма, цитирует украинских пограничников ведущая программы 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева, которая побывала на контрольно-пропускном пункте Джанкой российско-украинской границы.

Украина взорвет мост через Сиваш, если Россия начнет аннексировать ее территорию со стороны Крыма, цитирует украинских пограничников ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, которая побывала на контрольно-пропускном пункте "Джанкой" российско-украинской границы. Она напомнила, что Чонгарский мост заминирован в украинской части еще в марте 2015 года.Колючая проволока, огромная автомобильная очередь на КПП — так выглядит государственная российско-украинская граница. Люди часами вынуждены стоять на жаре, чтобы провести в Крыму выходные в честь Дня независимости Украины.Украину и российский Крым соединяют всего три автомобильных контрольно-пропускных пункта: "Перекоп", "Армянск" и "Джанкой". С 2014 года железнодорожное сообщение со стороны Украины закрыто. Грузовое и автобусное сообщение Украина тоже закрыла четыре года назад. С тех пор пускают только легковые автомобили вместимостью не больше восьми человек.Ольга Скабеева отметила, что пропускная способность КПП "Джанкой" всего 5 тысяч человек в сутки, но в среднем через эту границу проходит от 7 до 9 тысяч украинцев. Сами же украинцы говорят, что они с удовольствием ездят отдыхать в Крым.24 августа на Украине отмечается День независимости. В честь праздника в стране объявлены четыре выходных дня.