Сергей Зверев возмущен поездкой в Иркутск. В аэропорту звезду заставили пройти досмотр.

Сергей Зверев возмущен поездкой в Иркутск. В аэропорту звезду заставили пройти досмотр.После всего произошедшего у Сергея случилась истерика. О ЧП он написал на своей странице в Facebook."Меня обвинили в терроризме и приказали снять все металические аксессуары и потребовали действовать указаниям работников аэропорта", – сообщил звездный стилист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).По словам Зверева, с ним обращались очень грубо. "Сотрудники пункта досмотра позволили себе оскорбить меня и не только меня, но и моих сопровождающих людей", – заявил Сергей.Стилист считает, что именно сотрудники аэропорта создали переполох на пустом месте. "Устроили скандал из-за того, что на фейсконтроле у меня запиликал крестик на шее и молния на брюках, на что охрана отреагировала негативно и просто-напросто начали унижать меня и всячески препятствовать посадке на рейс", – отметил Зверев.