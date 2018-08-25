В партии Единая Россия отнеслись с юмором к сообщениям об обнаружении в Бельгии крупной партии кокаина в брикетах с изображением логотипа ЕР. Часть логотипа партии была использована контрабандистами для маскировки, предположил заместитель секретаря генсовета Единой России Евгений Ревенко.

В партии "Единая Россия" отнеслись с юмором к сообщениям об обнаружении в Бельгии крупной партии кокаина в брикетах с изображением логотипа "ЕР". Часть логотипа партии была использована контрабандистами для маскировки, предположил в "Фейсбуке" заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. "А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем", — отметил он.По сообщению комиссариата Брюсселя, около двух тонн кокаина было изъято при досмотре грузов в порту бельгийского Гента, передает РИА Новости. По имеющейся информации, наркотик рыночной стоимостью около 100 миллионов евро обнаружили в контейнерах с облицовочной плиткой из Бразилии.Между тем, буквально на днях в Аргентине сожгли кокаин, найденный ранее в одном из зданий российского посольства в Буэнос-Айресе. Около 400 килограммов наркотика уничтожили в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и российского посла Дмитрия Феоктистова.Крупную партию кокаина обнаружили на территории дипмиссии РФ в Аргентине в феврале. По версии следствия, наркотики принадлежали сотруднику из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. По данному делу задержаны шесть человек. Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук в конце июля был выдан России властями Германии.