Это первый форум Молодёжки ОНФ. В нём приняли участие больше 100 молодых людей со всей страны. Они должны подготовить собственные проекты по 12 направлениям, которые заявлены в майском указе президента.

Это первый форум "Молодёжки ОНФ". В нём приняли участие больше 100 молодых людей со всей страны. Они должны подготовить собственные проекты по 12 направлениям, которые заявлены в майском указе президента. Цели у организаторов амбициозные — сформировать команду молодых людей, обладающих нужными знаниями и опытом, которые в будущем смогут решать проблемы своих регионов и всей страны, сообщает телеканал "Россия 24".