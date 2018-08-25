Внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев рассказал в интервью журналу Украïнський тиждень о своем желании украинизировать Дальний Восток.

Внештатный советник Петра Порошенко Олег Медведев рассказал в интервью журналу "Украïнський тиждень" о своем желании украинизировать Дальний Восток.По словам политолога, границы использования украинского языка постоянно расширяются. Этот факт фиксируется в течение последний лет. Медведев считает, что это явные признаки "мягкой украинизации". Советник Порошенко поделился мечтами о том, чтобы украинизация достигла Дальнего Востока, где в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику. Но согласен на украинизацию Кубани и уверен в том, что процесс активно идет в Донбассе. Однако Медведев признал, что значительная часть территорий на границе с Украиной остается русскоязычной. Он связывает это с тем, что языковая русификация стала необратимой.Ранее украинские политики не раз заявляли о принадлежности земель различных государств Украине. Речь шла о Брянской области в России, Холмщине и Надсанье в Польше, Лемковщину в Польше и Словакии. Полгода назад политик Дмитрий Ярош, известный своими экстремистскими взглядами, рассказал о "планах" по захвату Кубани, Воронежа и части Ростовской области.В Госдуме украинским националистам посоветовали умерить аппетиты, а Ярошу предложили начать "захват" с Воркуты, где экстремисту "приготовлена тюрьма".